فارس : واقعة ضبط ” سفينة المتفجرات ” التركية المتجهة إلى ليبيا تحظى بالإهتمام فى واشنطن

ليبيا – علق وليد فارس مستشار حملة الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال انتخابات 2016 على تقرير وكالة رويترز حول ضبط اليونان لسفينة المتفجرات المتجهة التي قال طاقمها انها كانت الى مصراتة .

و قال فارس صباح اليوم الاحد فى تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر تابعتها المرصد ان خبر ايقاف السلطات اليونانية لشحنة تركية بها مواد لصنع المتفجرات كانت فى طريقها الى ميناء مصراتة الليبي يحظى بالاهتمام بين المراقبين في واشنطن .

A Reuters report about Greek authorities stopping an alleged Turkish shipment of explosive-making material to the Libyan port of Misrata, is getting attention among observers in Washington DC. Libya is under UN arms embargo. Misrata is controlled by Islamist militias. pic.twitter.com/breDVmUVBy

— Walid Phares (@WalidPhares) January 14, 2018

و أضاف فارس وهو أيضاً مستشار للكونغرس الامريكي في مكافحة الإرهاب بأن ليبيا تخضع لحظر أممي بشأن توريد ونقل الاسلحة وقال :” الميليشيات الإسلامية تسيطر على مصراتة ” .

يشار الى ان طاقم السفينة قد مثل امام المدعي العام اليوناني يوم الخميس الماضي بعد ضبطهم على ظهرها مع حمولة تقدر بـ 410 طن من المتفجرات ولوازمها على ان يمثل الطاقم مجدداً امام الادعاء بعد غداً الاثنين .

المرصد – خاص

