عدد ساعات “طرح الأحمال”.. مرهونة بـ”الوقود الخفيف والثقيل”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انخفاض معدل الإنتاج بمحطات التوليد في الخمس ، وعزت الشركة في بيان لها الأحد الأسباب إلى عدم توفر الوقود الخفيف والثقيل والغازي ، إلى عدم استطاعة النواقل النفطية الرسو في ميناء الخمس البحري.

وقالت نشرة الشركة العامة للكهرباء إن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال اليو مين الماضيين جراء تدني درجات الحرارة في أغلب المدن في المنطقة الغربية، وأضافت الشركة أن ساعات طرح الأحمال ستقل إلى حد كبير في حال تم تزويد محطة الخمس بالوقود اللازم .

