مقتل شخص في انفجار لغم وسط بنغازي

ادى انفجار لغم في عمارة الحلال وسط مدينة بنغازي ،صباح اليوم الاحد ،إلى مقتل شخص ،أثناء محاولته الدخول إلى منزله ،فيما ذكرت الهندسة العسكرية التابعة للجيش الليبي ،أن الألغام زرعتها الجماعات الإرهابية قبل دحرها من بنغزي ،هي نتيجة الجرافات المحملة بالمفخخات القادمة من بلدان معروفة لدى جميع الليبيين.

وكانت بلدية بنغازي ،انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية في فتح مسارات وطرق منطقة داخل (وسط البلاد ) بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية والقوات الخاصة وغرفة عمليات الطوارئ ،فيما ذكر رئيس قسم الاعلام بالبلدية في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ،إن كورنيش بنغازي كمنتفس للأهالي وفتح أبواب المحال التجارية بمنطقة ( سوق الحشيش ) وعادت بعض الشوارع في المنطقة الى ازدحام حركة السير .

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