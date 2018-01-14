بالفيديو: المغرب تقذف افتتاح الشان برباعية

حقق منتخب المغرب فوزا كبيراعلى موريتانيا بأربعة أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في افتتاح منافسات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) في نسختها الخامسة، التي تحتضنها البلاد من 13 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل.

افتتح أيوب الكعبي نتيجة اللقاء للمنتخب المغربي في الدقيقة 66، ثم أضاف إسماعيل الحداد الهدف الثاني في الدقيقة 72، قبل أن يعود أيوب الكعبي لتعزيز التفوق بهدف ثالث في الدقيقة 79، تمكن بعدها أشرف بنشرقي من توقيع الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الفوز حقق لمنتخب المغرب صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، فيما يلتقي الأحد عن المجموعة ذاتها المنتخب الغيني مع نظيره السوداني، كما تقام الأحد مباراتان في المجموعة الثانية وتجمع الأولى منتخب ساحل العاج بناميبيا، والثانية بين زامبيا وأوغندا.

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