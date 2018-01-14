أحوال الطقس المتوقعة على أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد

المتوسط:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد ليبيا طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مصحوب برياح وسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز، أن منطقة رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر هذا اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية وسهل الجفارة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون يوم الغد جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوي تتـــراوح هذا اليوم مـــابين (15-18) درجة مئوية ولا تتجاوز (12) درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

وتابع: « أما عن مناطق الشمال الشرقي بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده فالسماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة نتوقع ان تكون جيدة وقدتصحبها خلاليا من السحب الرعدية على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / ساعة على ساحل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر ودرجات الحــــــرارة القصــوى تتراوح مـــــابين ( 13-19) درجة مئوية وتصل على جالو والجغبوب (21)درجة مئوية».

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