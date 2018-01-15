اشتباكات بمطار معيتيقة تسفر عن قتلى وجرحى وتوقف حركة الطيران

قتل أحد عشر مسلحا، وأصيب قرابة أربعين آخرين، في اشتباكات، فجر اليوم الإثنين، في محيط مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس.

واندلعت الاشتباكات، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الكتيبة 33 المعروفة بكتيبة “البقرة” من جهة، وقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، من جهة أخرى.

وأدت الاشتباكات، إلى إعلان توقف حركة الملاحة الجوية من وإلى طرابلس، في الوقت الذي تضررت فيه طائرات كانت رابضة بأرض المطار، تابعة لأكثر من شركة جوية.

وقال مدير مكتب الإعلام بقوة الردع الخاصة، أحمد دقدوق: إن قوة الردع وكتيبة ثوار طرابلس بسطت سيطرتها على كامل مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا توقف الاشتباكات في محيطه.

وأوضح دقدوق في تصريح لموقع ليبيا الخبر، أن هناك إصابات طفيفة في صفوف عناصر الردع الخاصة، مشيرا إلى أن الكتيبة 33 أو ما يعرف بكتيبة البقرة، حاولت دخول المطار وتهريب سجناء وصفهم بالإرهابيين، مشتبكة مع حرس السجن، إلا أنها انسحبت دون التمكن من دخوله.

وأكد دقدوق، أن الوضع داخل السجن طبيعي، نافيا أي إصابات في صفوف الموقوفين، منوها إلى أن الحريق الذى نشب في السجن كان طفيفا وسرعان ما سيطرت عليه فرق الإطفاء.

وبيّن مدير مكتب الإعلام بقوة الردع الخاصة، أن العديد من المجرمين الفارين من منطقة الغرارات بسوق الجمعة وشارع الهندي بقرقارش، انضموا لكتيبة البقرة، في محاولة منهم الانتقام من قوة الردع. وفق قوله.

من جانبه أفاد مصدر عسكرى من منطقة تاجوراء بأن هناك تحشيد عسكري من كتائب تاجوراء لصد أية محاولة دخول إلى المنطقة.

وأضاف المصدر لموقع ليبيا الخبر، اليوم الإثنين أن كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة بالإضافة إلى الأمن المركزي أبوسليم، تتمركز في محيط منطقة أبي الأشهر المحاذية للمطار وقد تحاول الدخول إلى تاجوراء.

وأشار المصدر، إلى أن الوضع الأمني داخل المنطقة يشبوه هدوء حذر، واصفا إياه بغير مطمئن خاصة بعد سقوط القتلى من الطرفين.

وتوجد بمنطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، ترسانة عسكرية ضخمة حيث يتراوح عدد الكتائب بالمنطقة مابين 10 إلى 15 كتيبة مسلحة.

وأوقفت شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الإفريقية وشركة الأجنحة للطيران رحلاتها المغادرة والقاصدة مطار معيتيقة نتيجة الوضع الأمني الذي يشهده المطار.

وتعتبر هذه الاشتباكات ليست هي الأولى من نوعها بين كتيبة البقرة وقوة الردع الخاصة حيث اشتبكت القوتين عدة مرات لأسباب مختلفة كان أخرها في ديسمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر