مديرية أمن طرابلس: معيتيقة تحت السيطرة التامة

قالت مديرية أمن طرابلس في بيان لها اليوم الإثنين حول المعارك في محيط مطار معيتيق الدول إن “الهجوم الغادر الذي نفّذته مجموعة مسلحة خارجة عن القانون جرى التعامل معه عبر ترتيبات أمنية نفّذته المديرية، إضافة إلى أجهزة أمنية مساعدة، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية” وفق نص البيان .

وأضافت المديريّة أن مطار معيتيقة تحت السيطرة التامة، وأن مرافقه لم تُصب بأية أضرار،

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على العديد من المُهاجِمين الذين حاولوا الهجوم على المطار.

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