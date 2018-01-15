«صحة الوفاق»: 10 قتلى و12 جريحًا في اشتباكات طرابلس

أعلن مدير مكتب الإعلام بوزارة الصحة عمر معتوق، مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين في الاشتباكات التي جرت صباح اليوم بين «قوات تتبع بشير خلف الله المُكنى بـ(البقرة)» وعناصر من قوة الردع الخاصة.

وقال معتوق، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الإحصائيات الأولية للمصابين والواردة إلى الوزارة من مستشفى القلب بتاجوراء والمصحات الخاصة «المتوسط والإخوة ويشفين»، مشيرًا إلى نقل ثلاث حالات حرجة إلى مدينة مصراتة.

وكانت قوة الردع الخاصة قالت إن «قوات تتبع بشير خلف الله المُكنى بـ(البقرة)، هجمت على مطار معيتيقة الدولي»، مؤكدة أن من بين المهاجمين «مجرمين مطلوبين لدى قوة الردع بعد هروبهم وانضمامهم لهذه الميليشيا».

وأضافت قوة الردع، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، اليوم الإثنين، إنه «جارٍ التعامل مع هؤلاء المجرمين إلى أن يتم دحرهم عن مطار معيتيقة، والسجن الذي يقبع بِه أكثر من 2500 موقوف في قضايا مختلفة»، بحسب البيان.

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