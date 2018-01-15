انطلاق دورة تدريبية في مجال تمريض الأسنان في بنغازي

بنغازي 15 يناير 2018 (وال) – ذكر مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في إدارة الخدمات الصحية بنغازي أنه دورة تدريبية في مجال تمريض الأسنان انطلقت يوم أمس الأحد بإشراف وتنسيق مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدورة تستهدف عدداً من الممرضات والمعاونات الصحيات بالعيادات والمراكز الصحية.

وأوضحت مدير مكتب تنمية الموارد البشرية في الإدارة إيناس العبيدي أن هذه الدورة تستهدف 33 ممرضة ومعاونة صحية.

وأضافت العبيدي أنه برنامج اليوم الأول تضمن محاضرة عن الأسس والمعايير العامة لتمريض الأسنان ألقاها الدكتور ميلود العوامي.

وأفادت مدير المكتب أن البرنامج تضمن اليوم الإثنين أسس ومعايير مكافحة العدوى في عيادات الأسنان ألقتها الدكتورة تهاني السعيطي.

وأشارت إلى أن و اختصاصي تقويم الأسنان دكتور طلال الزواوي سيشارك في اليوم الثالث للدورة بمحاضرة عن أدوات الأسنان، وستقدم تطبيقات عملية حول كل المواضيع المطروحة في اليوم الختامي للدورة.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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