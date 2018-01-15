مصدر ليبي: خطف موظفة في “الهجرة الدولية” لعرقلة مكافحة تجارة البشر

أكد مصدر أمني من مدينة سبها الليبية أن الموظفة في منظمة الهجرة الدولية رانيا خرما، المختطفة، منذ يوم الجمعة الماضي، بالقرب من المدينة لا يزال مصيرها مجهولاً، حتى الآن، مرجحاً أن يكون تجار البشر وراء اختطافها.

وقال المصدر لــ”العربي الجديد”: “لا يبدو أن دوافع خطف رانيا خرما الموظفة بالمنظمة بحسب التحقيقات، أن وراءها عملية ابتزاز للحصول على المال بقدر ما هي عملية عرقلة لجهود مكافحة تجارة البشر التي يموج بها الجنوب الليبي”.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن بالمدينة عثرت، أول من أمس، على السائق الذي يقل الموظفة، ويدعى حسين المقرحي مكبلاً ومكمماً داخل سيارته على طريق خارج المدينة.

وأضاف “التحقيق مع السائق بيّن أن المجموعة المسلحة لا تسعى للمال، وإن الخاطفين وجهوا تهماً للموظفة بأنها خائنة وتعمل مع جهات أجنبية وتركوا السائق، خصوصاً أن الموظفة أكدت لهم أن المقرحي لا يعمل معها في المنظمة وأنه مجرد سائق”.

وتابع “السائق أكد أن تغطية عينيه منعته من التأكد من الاتجاه الذي سلكه الخاطفون مع الموظفة، لكنه أفاد أنهم مروا على مجموعة مزارع، ونقلوا على متن أكثر من سيارة لإخفاء الآثار”.

ورجح المصدر الأمني أن يكون دافع خطف رانيا خرما الفلسطينية والتي تحمل الجنسية الإسبانية، وتعمل مندوبة لمنظمة الهجرة الدولية في الجنوب الليبي، وراءه أسباب تهدف إلى عرقلة أعمال الجهات التي تكافح شبكات تهريب المهاجرين، مضيفاً “هذه الشبكات الإجرامية تحاول بث الرعب في نفوس أفراد المنظمات الدولية المكافحة للهجرة حتى لا يصل أي منهم للمنطقة”.

العربي الجديد

وهذي رانيا اللبنانيه الي انخطفت ف #سبها

لاعون لالون ذنب ع فاضي ياكبادي

واحد ناوي الشر يخش ع حاجه باهيه ياهوايك تف تف تف عليكم جواعه pic.twitter.com/PNyt70oC5W

— جنوبيه عاشقة مصراته (@tamytshoo95) January 13, 2018

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