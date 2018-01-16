بالفيديو | معلناً إستقالته..الفورتية يفتح النار على الرئاسي وسيالة ويتهمهم بالتورط فى عقد فاسد

ليبيا – أعلن رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الافريقية أبوبكر الفورتية إستقالته من منصبه مساء اليوم الاثنين محملاً المجلس الرئاسي مسؤولية ماحصل فى المطار اليوم لعدة اسباب ابرزها تبعية القوة المهاجمة له .

استقالة فورتية تمت مساء الاثنين فى مداخلة هاتفية أجراها على الهواء مباشرة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها المرصد للتعليق على الاحداث التي طرأت بمطار معيتيقة مشيراً الى ان المجموعة المهاجمة تابعة لحكومة الوفاق .

وإتهم المدير المستقيل المجلس الرئاسي بتمكين مجلس ادارة آخر موازي للمجلس الام الذي قال ان القضاء حكم لصالحه ثلاثة مرات فيما خالف هذا المجلس ماكانت تتبعه الشركة سابقاً من آلية توزيع الطائرات بين المطارات الليبية لتجنيبها الخطر كما حدث اليوم بأن اصيبت دفعة واحدة .

وفى مفاجأة من العيار الثقيل ، اتهم الفورتية كل من وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتورط فى شبهة فساد فى عقد يشوبه الفساد ايضاً مع شركة إيرباص قيمته 3 مليار و 700 مليون دولار قال ان ادارة الشركة برئاسته كانت تحاول إيقافه ، الا ان الخارجية والرئاسي يعرقلون الايقاف ويحاولون استمرار الصفقة عبر تمكين مجلس ادارة موازي لايريد التحرك قضائياً لايقاف هذا العقد .

وأضاف : ” الوزير سيالة ضرب بعرض الحائط هذه الاحكام ورفض تعميمها ودعم مجلس الادارة غير الشرعي وقال لي حرفياً منذ اسبوعين بأن القضاء الليبي فاسد وذلك لان القضاء له حكم بوضع امواله تحت الحراسة ” .

وذلك فى اشارة من فورتية لادراج القضاء اسم سيالة سنة 2011 على قائمة قانون الحراسة ووضع أمواله واملاكه تحت مايعرف قضائياً بولاية الحارس العام وذلك على خلفية مواضيع تتعلق بعمله كمسؤول بالوزارة إبان النظام السابق .

واشار الفورتية الى الخسائر التي لحقت باسطول الشركة الذي قال أنه تبقى منه طائرة واحدة داخل الخدمة فيما اصيبت بقية الطائرات باصابات متفاوتة مؤكداً بأن عملية الصيانة تحتاج الى التواصل مع المُصنّع وبالتالي الى فترة طويلة فيما حاول الرئاسي ومجلس الادارة ” الموازي ” جلب بقية الطائرات المتواجدة فى الخارج الى ليبيا ولكنهم لم ينجحوا ، حامداً الله على فشلهم فى هذا لان ليبيا ليست آمنة وفقاً لتقارير شركة التأمين ، وذلك بحسب قوله .

وبناءً على كل هذه الاسباب ، اعلن الفورتية استقالته من منصبه لعدم قدرته على الاستمرار بالعمل فى هكذا ظرف قال انه يحتاج الى سنوات من الصيانة ورفع الحظر عن طيران طائرات الشركة بالاجواء الاوروبية وما الى ذلك .

وشدد الفورتية على عدم قدرة المجلس الرئاسي على حماية موظفي الشركة من الخطف والاعتقال التعسفي كاشفاً عن خطف 3 موظفين بالشركة كان آخرهم موظف متجه لحضور اجتماع فى تونس دون عرض هؤلاء الموظفين للنيابة او التحقيق معهم رسمياً او حتى الكشف عن جهة اعتقالهم مشيراً الى ان الرئاسي لا يتجاوب مع ادارة الشركة بشأن اعتقال هؤلاء .

وكانت الشركة قد اعلنت تعليق رحلاتها اليوم الاثنين الى اجل غير مسمى عقب اصابة عدد من طائراتها فى الهجوم الذي تعرض له مطار معيتيقة .

المرصد – خاص

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