استقالة رئيس شركة الخطوط الأفريقيه

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقيه ابوبكر الفورتيه اسقالته من منصبه خلال مدخلة هاتفية عبر برنامج «غرفة الاخبار» الذي يبث على قناة ليبيا روحها الوطن.

كما أعلن في وقت سابق المديرالتجاري بشركة الخطوط الأفريقية ،خالد سويسي، أن الشركة قررت وقف الرحلات الجوية لمدة ثلاثة أيام مع احتمال تمديدها بسبب إصابة أربع طائرات تابعة للشركة جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدها محيط مطار معيتيقة شرق طرابلس أمس الاثنين.

وقال سويسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الشركة تعمل الآن على التجهيز لنقل طائراتها المصابة من مطار معيتقية إلى مطار بديل من أجل البدء في صيانتها، منبهًا إلى أن إحدى الطائرات تعرضت لأضرار بالغة جراء الاشتباكات.

وأوضح سويسي أن أضرارًا طفيفة لحقت بطائرة من طراز «إيرباص A330» وطائرة شحن من طراز « A300» وطائرة « A319» وسيتم نقلهن إلى مطار طرابلس الدولي، أما الطائرة « A320» فإن الشركة «لن تتمكن من نقلها من مطار معيتيقة بسبب الأضرار البليغة» التي طالتها.

وحول الحجوزات أكد سويسي أن الشركة تواصلت مع شركة الخطوط الجوية الليبية من أجل تسهيل أمور بعض الركاب في حال توفرت لديها مقاعد شاغرة بدءًا من اليوم، داعيًا المسافرين على رحلة إسطنبول إلى التواصل مع شركة الخطوط الليبية لتأكيد الحجز والتوجه إلى مطار مصراتة حيث سيتم تسيير الرحلة في التاسعة من مساء اليوم.

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