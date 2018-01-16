بحرية طرابلس تعلن إنقاذ 352 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة

ليبيا – أعلن مكتب الإعلام و الثقافة البحرية التابع للقوات البحرية عن تمكن طاقم “الزورق صبراتة” التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس أمس الإثنين من إنقاذ 352 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأوضح مكتب الإعلام و الثقافة البحرية في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”أن المهاجرين كانوا على متن 3 قوارب مطاطية من بينهم 276 رجل و65 إمراة و11 طفل، مشيراً إلى أن عملية الإنقاذ تمت على مرحلتين منفصلتين.

وبيّن أن القارب الأول تم إنقاذه على بعد حوالي 40 ميل شمال منطقة القره بوللي والقاربان الآخران وُجدا على مسافة 12 ميل شمال زوارة.



مكتب الإعلام و الثقافة البحرية أكد على أنه تم إيصال المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية قبيل منتصف الليل وبعد تقديم المساعد الإنسانية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – مركز إيواء طريق السكة.

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