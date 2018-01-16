ليبيا: مطار معيتيقة يحوّل جميع رحلاته الجوية إلى مطار مصراتة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة تحويل مسار جميع الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الدولي بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدها محيط المطار.

وأوضحت الإدارة أن تشغيل الرحلات اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2017، سيكون عبر الخطوط الجوية الليبية فقط من وإلى مطار مصراتة، بحدود 3 رحلات إلى تونس ورحلة إلى الإسكندرية.

وأكدت إدارة مطار معيتيقة إلغاء رحلتين للخطوط الجوية الليبية إلى مطاري طبرق وأوباري.

ويشار إلى أن مطار معيتيقة الدولي كان شهد صباح أمس الاثنين15 جانفي 2018 ، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط المطار بين قوة الردع الخاصة وقوات تابعة لكتيبة رحبة الدروع التي يقودها بشير البقرة، وأدت لعدد من القتلى والجرحى.

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