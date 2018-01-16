قسم القسطرة بمركز طبرق الطبي يعود للعمل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مساعد رئيس قسم القلب بمركز طبرق الطبي عادل سعيد، اليوم الاثنين، افتتاح قسم القسطرة بالمركز بعد عملية الصيانة التي أجريت لجهاز القسطرة يعود للعمل بعد توقف من عام 2013 بعد إجراء أكثر من 1400 عملية قسطرة بعد إن تم تركيب الجهاز عام 2007 .

وقال سعيد لـ “أخبار ليبيا 24” أنه بعد توقف جهاز القسطرة عن العمل خاطبنا العديد من الجهات العامة وعدد من الشركات فلم يستجيب أحد”، منوها إلى أن لجنة الأزمة بوزارة الصحة استجابت لنداءات وتم صيانة الجهاز بعد جهد بذلته إدارة المركز وتم تركيب الجزء العاطل الذي كلف 17 ألف يورو .

وأضاف أن الجهاز عاد للعمل وتم إجراء حالتين تشخصيتين لرجلين وحالة عادية، والحالة الثانية تحتاج لدعامتين، مشيرا إلى أن حالات التشخيص وتجرى بأيادي وطنية.

وأشار إلى أن القسم لديه قائمة طويلة ويصل وعدد كبير من المنتظرين وننتظر في وصول دعامات خلال الفترة القادمة حتى نستعد لإجراء كل العمليات .

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