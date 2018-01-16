ماذا في لقاء سلامة برئيس الاتحاد الأفريقي ؟

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ،مع رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي العملية السياسية في ليبيا في أديس أبابا.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع ‘تويتر’، إن سلامة اتفق مع فكي على تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد لمساندة الليبيين في الخروج من الأزمة، وإتمام العملية الانتقالية والانتقال لمؤسسات موحدة ومستقرة وفاعلة.

وأتاح الاجتماع فرصة لتبادل الآراء بشأن الحالة في ليبيا، والوسائل التي يمكن بها زيادة تعزيز الشراكة من أجل معالجة الأزمة السائدة في البلد.

وأكد كل من رئيس اللجنة والممثل الخاص على العلاقة بين المنظمتين ،من أجل توحيد مؤسسات ليبية ،و تشكيل حكومة وطنية شاملة عبر اجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد الافريقي ،إنه يتعين على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة `التصرف وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن وبناء على خارطة الطريق الأفريقية من قبل لجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حذرت الأطراف كافة في منطقة طرابلس الكبرى من الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية في المنطقة، في أول تعليق من البعثة على الاشتباكات العنيفة التي شهدها محيط مطار معيتيقة شرق العاصمة.

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