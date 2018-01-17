رعاية أمريكية وإماراتية..خلية أزمة لهندسة إتفاق حاسم في ليبيا بين نجل القذافي والجنرال حفتر

بدأت خلية أزمة أمريكية إماراتية تحديدا بترتيب إتفاق شامل بين اللاعبين الاساسيين في ليبيا تمهيدا فيما يبدو لمرحلة جديدة في التعاطي مع الأزمة المتواصلة في هذا البلد.

وكشف تقرير خاص إطلعت عليه رأي اليوم النقاب عن ” إتصالات ” مكثفة وخاصة جدا وبرعاية عدة دول مؤثرة في المعادلة الليبية تجري حاليا بين اللواء خليفة حفتر ونجل الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي.

وتحدث التقرير عن خلية أزمة تم تشكيلها تتولى إدارة “حوار فعال” يزيل كل الخلافات ويمنع إحتمالات التنافس بين الرجلين بإعتبارهما يمثلان مستقبل ليبيا.

ويبدو ان هذه الإتصالات وصلت فعلا لخطة عمل ولها علاقة بجهود خاصة لتوحيد ما يسميه الأمريكيون بمواجهة جماعية وموحدة لمكافحة الإرهاب في ليبيا.

المصدر/ رأي اليوم