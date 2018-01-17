الشاطر : سجن معيتيقة غير خاضع للقضاء والرئاسي ديكتاتور جديد بدون رقيب

‏ليبيا – إنتقد عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر كل من قوة الردع الخاصة ضمنياً والمجلس الرئاسي صراحة وذلك على خلفية اشتباكات الاثنين بمحيط مطار معيتيقة .

و فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ، قال الشاطر الثلاثاء ، ان وجود سجن في مطار مدني غير خاضع للقضاء هو خطأ كبير ، وذلك فى إشارة منه لسجن قوة الردع الخاصة .

واعتبر الشاطر بأن عدم وجود بديل لمطار معيتيقة فى طرابلس خطأ اكبر محملاً المجلس الرئاسي المسؤولية القانوتية كاملة.

و أضاف بأن الرئاسي يحكم منذ سنتين بدون مراقبة او محاسبة من سلطة تشريعية ماتسبب فى تغوله ووجوب وضع حد له .

وختم الشاطر تدوينته واصفاً المجلس الرئاسي بأنه ديكتاتور جديد بثياب مدنية مشيراً الى أن ليبيا وفى ظل هذا الوضع لن تتقدم ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية