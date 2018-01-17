تعرف على مكان إقلاع الرحلات الجوية الليبية حال استمرار إغلاق “معتييقة”

نشر موقع الطيران الليبي جدول ومواعيد رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية اليوم الأربعاء.

وقال الموقع أن الاقلاع سيكون من مطار مصراتة في حال لم يتم فتح المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي .

وفي ما يلي الجدول وفق ذات المصدر:

– مصراتة : تونس LN302 الأقلاع 10:00 الوصول 11:15

– تونس : مصراتة LN303 الاقلاع 12:15 الوصول 13:30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– مصراتة : إسطنبول LN192 الاقلاع 11:00 الوصول 14:30

– إسطنبول : مصراتة LN193 الاقلاع 15:30 الوصول 19:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– مصراتة : طبرق – الاسكندرية LN210 الاقلاع 13:00 الوصول 16:00

– الإسكندرية : طبرق – مصراتة LN211 الاقلاع 17:30 الوصول 20:30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– مصراتة : سفاقس LN310 الاقلاع 13:00 الوصول 14:00

– صفاقس : مصراتة LN311 الاقلاع 15:00 الوصول 16:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– مصراتة : المنستير LN332 الاقلاع 13:45 الوصول 14:45

– المنستير : مصراتة LN333 الاقلاع 15:45 الوصول 16:45

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– مصراتة : تونس LN304 الاقلاع 18:00 الوصول 19:15

– تونس : مصراتة LN305 الاقلاع 20:15 الوصول 21:30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الرحلات الداخلية غات / الأبرق / بنينا / #ملغيــة 1/LN696/7 : LN614 / LN630 .

#رحلات_شركة_مليتا

مصراتة : زوارة LN1676 الاقلاع 9:45 الوصول 10:30

زوارة : أبو الطفل LN1920 الاقلاع 11:00 الوصول 12:15

أبو الطفل : زوارة LN1921 الاقلاع 13:00 الوصول 14:15

زوارة : مصراتة LN1677 الاقلاع 14:45 الوصول 15:30

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية