ندوة في طبرق حول علاقة الأم بابنتها «المراهقة»

نظمت مدرسة الشعلة الثانوية للبنات بطبرق ندوة تحت عنوان «أمي كوني صديقتي» بحضور عدد كبير من أمهات الطالبات.

وقالت مديرية المدرسة صباح محمد عوض لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «إن هذه الندوة تهدف إلى تعليم وترشيد الأمهات بأسرار بناتهن وطريقة التعامل معهن خاصة في مرحلة المراهقة».

وأضافت: «في المرحلة الثانوية تكون الطالبة، بعيدة عن أمها وتحاول جاهدة الإقتراب من معلميها والإحتكاك بهم ومحادثتهم بكل أسرارهن وحياتهن الخاصة».

وتابعت: «هذه الندوة كانت تحت إشراف قسم الإخصائيات الإجتماعيات بالمدرسة وحاولن طرح بعض مشاكل الطالبات من خلال عرض مرئي مفصل وقصص من الواقع تجسد حياة كل طالبة منذ خروجها صباحا حتى وصولها لبيتها بعد الظهر وأن المدرسة بمثابة البيت الثاني لهن».

وأشارت الأستاذة صباح محمد عوض إلى عقد إجتماع خاص بمجلس الأمهات وذلك لإطلاعهن على لوائح وقوانين المدرسة وتطرقن إلى كيفية التعامل مع الأبنة وما هي الأساليب الصحيحة لكيفية مراقبة الأبنه في هذا السن.

ولفتت مديرة المدرسة إلى أنهن ناقشن «أساليب التواصل الحديثة عبر شبكتة الإنترنت وإلى الزواج المبكر والعنف الأسري وكيفية تناغم الأم مع الموضة العصرية والعادات والتقاليد وغيرها».

وتعتبر مدرسة الشعلة الثانوية للبنات أكبر مدرسة ثانوية للبنات بطبرق حيث يصل عدد طالباتها إلى قرابة 800 طالبة.

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