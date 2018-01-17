مدارس تاجوراء تخلي تلاميذها عقب تجدد التوتر الأمني فى المنطقة

ليبيا – أخلت عدد من مدارس منطقة تاجوراء المدارس من تلاميذ الطلبة المسائية وسرحتهم الى منازلهم قبل انتهاء الدوام الرسمي وذلك تحسباً لأي توتر قد يطرأ بالمنطقة .

وقال أولياء أمور وشهود عيان لـ المرصد أن المدارس الواقعة فى المناطق الزراعية على اطراف المنطقة باشرت الاخلاء اولاً قبل أن تلحقها بعد الساعة 2 ظهراً مدارس وسط تاجوراء .

وبعد هدوء حذر ليوم كامل عقب الاشتباكات التي شهدها محيط مطار معيتيقة يوم الاثنين ، عاد التوتر ليخيم على اجواء المنطقة اليوم الاربعاء مع سماع اطلاق نار فى الهواء بين الفينة والاخرى .

واقدمت الكتيبة 33 مشاة المشكلة بقرار من وزير دفاع الوفاق المهدي البرغثي والتي تم حلها الاثنين من قبل رئيس الرئاسي ، على جرف الطريق الدائري وادي الربيع واغلاقه بسواتر ترابية وسط تقارير عن تحشيد مسلح ينذر باندلاع الاشتباكات فى اي لحظة.

وفجر اليوم الاربعاء ، سقطت قذيفة هاون على مدرج مطار معيتيقة دون تسجيل اي أضرار مادية او بشرية سوى بعض الاضرار الطفيفة التي لحقت بالمدرج.

وفى المقابل ، تتمركز قوة الردع الخاصة والمساندين لها فى محيط مطار معيتيقة وتقيم حراسة مشددة على السجن الذي يقبع فيه حوالي 2000 سجين منهم مئات السجناء الموقوفين على ذمة قضايا إرهاب .

وخلفت اشتباكات الاثنين 70 جريح اصاباتهم متفاوتة و 20 قتيل بينهم مدنيين اضافة لاعطاب عدد من اسطول طائرات مختلف النواقل الليبية ماأدى لتعطيل حركة الملاحة الجوية فى طرابلس بالكامل .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية