"معيتيق" يعاين الأضرار المادية التي خلفتها اشتباكات طرابلس

عاين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الاشتباكات التي اندلعت الإثنين الماضي بمطار معيتيقة الدولي والمناطق المجاورة له.

و أكد معيتيق في تصريح صحفي أن هذه الاشتباكات المسلحة تعطي مؤشرا خطيرا يعرقل مسيرة بناء الوطن، وعمل مؤسساته، مشيرا إلى أن ما حدث عرض المدنيين وطلاب المدارس إلى مخاطر، وأضاف أن وقوع مثل هذه الاشتباكات تبعث رسالة سلبية لعرقلة استكمال عدد من المشاريع التي تمس حياة المواطن الليبي.

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