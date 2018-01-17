درباش يستعين بالجمهور في «ضحك عشوائي 2»

يستعد هيثم درباش لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «ضحك عشوائي»، المقرر إذاعته في رمضان 2018.

ونشر درباش عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موجهًا كلامه إلى المشاهدين: «جمهورنا الكريم فريق العمل يستعد لتصوير منوعة (ضحك عشوائي 2) رمضان 2018.. نستقبل إضافاتكم وملاحظاتكم بكل رحابة صدر».

وقال درباش: «أردت من الجميع المشاركة للاستفادة من جمهورنا ولنتعلم من أخطائنا التي يرى الجمهور الكريم أننا فعلناها دون قصد، ولنقوم بتطوير الجزء الثاني من العمل مع ملاحظات المتلقي، ونتقبل النقد من الجميع».

وعرض الجزء الأول من «ضحك عشوائي» في رمضان الماضي، وهو فكرة وإخراج وبطولة الفنان هيثم درباش، وإعداد الفنان توفيق الفيتوري، بمشاركة عدد من الفنانين منهم مبروكة الزلاوي وهويدا الشكري وفرج الترهوني.

وأضاف درباش: «أضيفت فقرة للمنوعة هي من تنفيذ المتلقي ونتمنى أن تنال إعجاب الجميع».

ودعا عبر صفحته إلى حضور أول عرض لسنه 2018 لمسرحيته الكوميديه «المخرج الفاشل» بميدان الشجرة ببنغازي علي خشبه مسرح الجوال، الخميس.

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