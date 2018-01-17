الصهبي لـ المرصد :هذا هو سبب إنخفاض سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب صلاح الصهبي إنخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وإرتفاع قيمة الدينار الليبي إلى سبب وحيد وهو تحرك ما وصفه بـ”غريزة البقاء”.

الصهبي أوضح في تصريح خاص لـ المرصد أن سعي المحافظ “المقال المنتهي الولاية المحكوم من القضاء” بحسب تعبيره الصديق الكبير بترضية التجار عبر الشعب لكي لا تتم إزاحته بعد انتخاب محمد الشكري كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي هو السبب وراء ذلك.

وأشار الصهبي إلى أن قيمة الـ100,000 دينار التي لدى التاجر الليبي قبل أسبوع كانت ما يقارب 10.000 دولار أما اليوم فأصبحت أموال نفس التاجر قرابة 60.000 دولار.

وتابع قائلاً :”الصديق الكبير يزيل أسباب إزاحته من منصبه ويعتقد الغاصب لمكتب المحافظ عبر المليشيات والخونة أنه سيبقى في منصبه عندما يقوم بالاصلاحات الحقيقية التي سيشرف عليها المحافظ المنتخب من مجلس النواب! يعتقد خاطئاً أن الشعب نسي ما قام به من إجرام طيلة السنوات الماضية ؟!”.

المرصد – خاص

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