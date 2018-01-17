الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية على مناطق بالساحل الشرقي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن طقس الثلاثة أيام المقبلة، معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا، بينما تكون درجات الحرارة منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر مع رياح قوية على بعض مناطق الساحل الشرقي.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق ليبيا:

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين (17-23) درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم غدٍ على أغلب المناطق.

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية خفيفة أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وبعض مناطق الدواخل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى قوية خاصة يوم غد.

تتراوح سرعتها بين 50/70 كلم/الساعة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى امساعد، لتتراوح درجات الحرارة بين 18- 22 درجة مئوية ولا تتجاوز 16 درجة على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس -الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتحول من مساء غد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (17- 22) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية، والرياح شمالية غربية في شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (19- 23) درجة مئوية.

طقس اليوم الأربعاء

طقس غد الخميس

طقس بعد غد الجمعة

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