طاولة مستديرة بعنوان ” معايرة لمشروع الدستور الليبي الأخير” في مقر الإعلام الخارجي

بنغازي 17 يناير 2018 ( وال ) – نظمت إدارة الإعلام الخارجي بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي التابعة لهيأة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني اليوم الأربعاء في مقرها طاولة مستديرة لمناقشة وطرح دراسة لفريق بحثي تابع لمركز دراسات القانون والمجتمع بعنوان ” معايرة لمشروع الدستور الليبي الأخير”.

وقالت نائب مدير مركز دراسات القانون والمجتمع وعضو هيأة التدريس في كلية الحقوق جامعة بنغازي الدكتورة جازية شعيتير في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية نحن كفريق بحثي تابع لمركز دراسات القانون والمجتمع نسلط الضوء على الدراسة التي صدرت مؤخرا عن المركز في سنة 2017 بعنوان ” معايرة لمشروع الدستور الليبي الأخير”.

وأوضحت شعيتير أن الدراسة تناولت مسودة الدستور التي صدرت في 19 يوليو 2017 حيث قمنا كفريق بحثي بدراسة أكاديمية وموضوعية لمعايرتها وتقويمها باستخدام أربع معايير رئيسية وهي : المشترك الإنساني ، الخصوصية الثقافية ، الظروف الانتقالية ، الدقة في الصياغة.

وبيٌنت أن هذه المسودة تحصلت على نسبة 77% ، حيث أن هذه النسبة ليست نسبة نجاح أو رسوب ، بل هي عبارة عن رصد لأهم المواد التي يوجد بها مشكلة ، ومن ثم تحتاج إلى تعديل، وتبين لفريق البحث أثناء الدراسة أن هذه المواد مواد خلافية ومواد حاكمة.

وختمت نائب مدير المركز أن هذه الطاولة المستديرة هي منشط ثقافي لليبيا ولبنغازي تحديداً باستضافة من قبل إدارة الإعلام الخارجي.

ومن جهته، قال رئيس هيأة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني السيد خالد نجم أتمنى أن يستنير بهذه الدراسة أعضاء لجنة صياغة الدستور باعتبارها دراسة وضعت الخطوط العريضة على نقاط الخلاف والاتفاق في مشروع الدستور”.

وأثني نجم على مثل هذه الاعمال والندوات لما لها من وقع جيد لرفع مستوى المجتمع وبناء الدولة ، شاكرًا إدارة الإعلام الخارجي وإدارة الإعلام الدولي على حسن الاستضافة. ( وال – بنغازي ) ع ط/ أ د

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