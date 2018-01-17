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«بشرى سارة» لأرباب الأسر الليبية من مصرف ليبيا المركزي

17 يناير، 2018
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

يناير 1, 2018 , 7:15 م

ديسمبر 22, 2017 , 11:33 م

ديسمبر 20, 2017 , 3:06 م

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبيـر، اجتماعا مع رئيـس منظومة بيع النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية، والإدارات المعنية بالمصرف .

ويأتى الاجتماع بحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم، لمتاعبة إجراءات معاملات صرف مخصصات بيع النقد الأجنبـي الذي سيتم صرفها لأرباب الأسر الليبية لسنة 2018 ، وكذلك الوقوف على ضمان سير التعليمات الصـادرة من المركزي بخصوص الضوابط الموضوعة وفقاً للمنشور رقم 2 / 2018 م .

وناقش الاجتماع، أوضاع أرباب الأسر الذين لم يتمكنوا من التقديم لمنحة أرباب الأسر لسنة 2017م، بما يكفل وضع ضوابط وإجراءات تضمن حصولهم عليها هذه السنة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • مصرف ليبيا المركزى يبتز المواطنين عن طريق المصارف التجارية واخص بالدكر المصرف التجارى الوطنى الذى يتقاضى حزالى 25 % من قيمة التحويل من الدولار الى اليورو اى ان مصرف ليبيا يتاجر بالعملة بدلا من مساعدة المواطنين فى الاستفادة من هذه المخصصات وعندما راجعت المصرف بان هذا الموجود وان هذه عمولة مصرف ليبا المركزى فيجب على المصرف الا يتقاضى اى عمولة وحتى لو توجد عمولة يجبان الاتتجاوز 1 او 2% على الاكثر وليس 25% فطلبت منهم كشف حسلب بالسحوبات فتم ابلاغى بان لايوجد
    مصرف يسرق زيائنه علنا بدل تقديم الخدمات له
    ناهيك عن سء الخدمات المقدمة من هذ المصرف ببطاقة محلية تحتاج الى سنة وغير مفعلة صك مصدق شهر وكانهم بسانلعون بمعاتاة المواطن بدلا من التخفبف كم معاناته

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    • ياسيد ،( نصيحة )….!!
      إنت محتاج لنصيحة…..!!

      ماعلاقة الموضوع بالجن والفواحش وحرق القرآن..؟
      الباين ( الصنف ) مغشوش
      أو ذا تأثير حاد…[email protected]
      عليك بتغيير الصنف….!!

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