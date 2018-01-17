«بشرى سارة» لأرباب الأسر الليبية من مصرف ليبيا المركزي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبيـر، اجتماعا مع رئيـس منظومة بيع النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية، والإدارات المعنية بالمصرف .

ويأتى الاجتماع بحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم، لمتاعبة إجراءات معاملات صرف مخصصات بيع النقد الأجنبـي الذي سيتم صرفها لأرباب الأسر الليبية لسنة 2018 ، وكذلك الوقوف على ضمان سير التعليمات الصـادرة من المركزي بخصوص الضوابط الموضوعة وفقاً للمنشور رقم 2 / 2018 م .

وناقش الاجتماع، أوضاع أرباب الأسر الذين لم يتمكنوا من التقديم لمنحة أرباب الأسر لسنة 2017م، بما يكفل وضع ضوابط وإجراءات تضمن حصولهم عليها هذه السنة .

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