غرفة عمليات الطوارئ ببلدية بنغازي تفتح آخر المسارات المغلقة بمنطقتي «الصابري ووسط البلاد»

عين ليبيا

تحت إشراف أدارة المتابعة وضمان الجودة باشرت غرفة عمليات الطوارئ المشكلة بقرار عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار تحت رقم (96 لسنة 2017م) صباح اليوم استكمال أعمالها بفتح مسارات شارع توكرة وشارع مستشفى السابع من أكتوبر ورفع هياكل السيارات المحروقة إزالة الأتربة العالقة بغرف شبكات الصرف الصحي في منطقتي الصابري ووسط البلاد.

وكما تم نقل رفات الجثث الموجودة بمدرسة القومية العربية الواقعة بالصابري وجارى نقل الجثث من منارة سيدي أخريبيش.

وستكون المرحلة الأخيرة من فتح المسارات بالمنطقة الممتدة من أرض أزواوة حتى طريق ضريح شيخ الشهداء عمر المختار.

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