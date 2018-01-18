عرض «بنغازي التي تحاصرها الألغام» أمام البرلمان الهولندي

عرض في البرلمان الهولندي الفيلم الوثائقي الليبي «سيمفونية الموت: قصة مدينة تحاصرها الألغام الأرضية»، الذي يطرح قضية الألغام في مدينة بنغازي، بحضو عدد من الناشطين والسياسين والبرلمانيين.

سيمفونية الموت فيلم وثائقي يسلط الضوء على معاناة أسر ضحايا الألغام وخطورتها وأماكن تواجدها وما سببته من دمار وقتل في الأرواح وخاصة الأطفال في مدينة بنغازي، مدة الفيلم خمس عشرة دقيقة، من إنتاج منبر المرأة الليبية من أجل السلام «LWPP» وإعداد الإعلامية «خديجة العمامي».

وجرى عقب العرض مناقشة الاضرار النفسية للنزاعات المسلحة والحاجة إلى توفير المعدات الحديثة الآمنة لإزالة الألغام. وكيفية الملاحقة الدولية للذين قاموا بزرعها داخل المدينة وفي مرافق مدنية تسببت في سقوط ضحايا مدنيين.

كما جرى عرض ليل الأربعاء الفيلم الوثائقي الليبي «سيمفونية الموت: قصة مدينة تحاصرها الألغام الأرضية» في المركز الثقافي ديبولي بمدينة امستردام الهولندية.

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