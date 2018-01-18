عودة حركة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة السبت القادم

أعلن مطار معيتيقة الدولي اليوم الخميس ، استئناف الملاحة الجوية من والى المطار اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 20 يناير.

وأكد المكتب الإعلامي للمطار أنه تلقى معلومات بشأن عودة الملاحة الجوية يوم السبت ، داعياً المسافرين الى تأكيد حجوزاتهم من خلال مكاتب الشركات الناقلة.

يشار إلى أن مطار معيتيقة شهد اشتباكات عنيفة فجر الاثنين الماضي بين قوة الردع الخاصة التي تسيطر على المطار ومسلحين من تاجوراء حاولوا تحرير مساجين بالسجن داخل المطار موقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.

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