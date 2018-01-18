“مالية- المؤقتة”: “مبلغ ضخم” لتغطية “علاوة المعلمين”  

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عقدت اللجنة المُكلفة من قبل مجلس النواب اجتماعها بخصوص زيادة مرتبات المعلمين بجميع شرائحهم، وترأس الاجتماع وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة سالم علي محمد بو الحاسية ووكيل وزارة المالية والتخطيط وعضو عن مصرف ليبيا المركزي والمستشار القانوني لمجلس النواب ومدير المكتب القانوني بوزارة التعليم وخلُصت قرارات الاجتماع إلى زيادة مرتبات المعلمين ورفعها كما تمت إحالة التوصيات إلى مجلس النواب لإصدار القانون رسمياً.

وقامت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بإحالة القيم المالية المستحقة للمعلمين بالمناطق التعليمية بعد تجميعها إلى رئاسة الوزراء وصدر القرار رقم (356) لسنة 2017م بمنح إذن لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي وقدره 89.542.323 دينار ليبي لتغطية قيمة علاوة التدريس لمستحقيها بالمدن المدرجة ضمن الكشوفات الرسمية المحالة من وزارة التعليم.

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