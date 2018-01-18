«طبرق الطبي»: إجراء عمليتي قسطرة قلبية يوميًّا.. ونسعى لمضاعفتها

قال أخصائي القلب والشرايين بمركز طبرق الطبي الدكتور عادل سعيد، إن عمليات القسطرة التشخيصية مستمرة كخطوة أولى بعد صيانة الأجهزة من قبل شركة «سيمنس» الألمانية.

وأضاف سعيد في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن «قسم القسطرة القلبية والتشخيصية والعلاجية أجرى ست عمليات قسطرة تشخيصية حتى أمس الأربعاء بمعدل حالة أو حالتين يوميا منذ بداية الأسبوع، لتجربة كيفية عمل الجهاز بصورة جيدة بعد صيانته من قبل المختصين بشركة سيمنس الألمانية».

وأشار أخصائي القلب والشرايين بمركز طبرق الطبي إلى أن «الأسبوعين المقبلين سيشهدان تطورًا كبيرًا وملحوظًا، من خلال جلب بعض النواقص من قبل إدارة المركز من دعامات وغيرها، للبدء في عمليات القسطرة العلاجية».

وتابع سعيد، أن «افتتاح القسم من جديد بمركز طبرق الطبي بعد توقفه قبل سنتين أو أكثر سيوفر على المواطنين الشيء الكثير، لارتفاع أسعار العمليات التشخيصية والعلاجية والتي تصل إلى 20 ألف دينار ليبي في العيادات الخاصة والمركز الطبي بطبرق يقوم بها مجانًا».

وافتتح قسم القسطرة القلبية والعلاجية والتشخيصية مطلع الأسبوع الجاري بعد صيانة الأجهزة المتوقفة منذ أكثر من سنتين ونصف من قبل فريق متخصص.

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