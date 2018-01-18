تخريج أول دفعة من شعبة “رياض الأطفال” في كلية التربية الهواري في بنغازي

بنغازي 18 يناير 2018 (وال) – أقيم في كلية التربية جامعة بنغازي في منطقة الهواري اليوم الخميس حفل تخريج أول دفعة من قسم رياض الأطفال.

وقال عميد كلية التربية الدكتور ميكائيل العبيدي “نحن اليوم هنا لتخريج أول دفعة شعبة رياض أطفال لعدد 11 طالبة”.

وتابع العبيدي “نحن سعداء بتخريج هذه الدفعة وحزينين أيضا لما تعرضت له هذه الكلية، لكن هذا الاحتفال يدل على أنناقادرون على كل الصعاب وتخريج الدفعات العلمية بأقل إمكانيات”.

ومن جهته صرح عضو اتحاد طلبة كلية التربية الطالب مصطفي الشبلي “اليوم عدنا لكليتنا ومقرنا الأساسي بكلية التربية في الهواري بعد معاناة لعدة أعوام خارج المقر وتعرضنا للطرد من عدة مدارس”.

وأضاف الشبلي “قررنا اليوم بدء صفحة جديدة من مقرنا هنا ونعلن أننا معتصمون عن الدراسة حتى تعود كليتنا و تعود الدراسة بها”.

وأوضح عضو اتحاد الطلبة “الكلية أصيبت ببعض لأضرار ولكن بعزيمة الطلبة والموظفين وأعضاء هيأة التدريس قمنا بتنظيف المقر ونطالب الدعم من ادارة الجامعة”.(وال – بنغازي) م خ/ أ د

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