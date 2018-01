فرنسا تتمسك بالحوار مع روسيا لإحراز تقدم سياسي في سوريا

المتوسط:

أكدت فرنسا، تمسكها بالحوار مع روسيا لإحراز تقدم نحو انتقال سياسي في سوريا.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية ألكسندر جورجينى، أن بلاده لم تتلق أية دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده بمدينة سوتشى بمبادرة من روسيا في نهاية يناير الجاري ، معتبرا أن مفاوضات السلام السورية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة تمثل الإطار الشرعي الوحيد للتوصل إلى انتقال سياسي تفاوضي في سوريا وفقا لبنود قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأضاف جورجينى ، أنه من الضروري أن تندرج أية مبادرة حول سوريا في هذا الإطار، معربا عن أمله في أن تساهم الجهود الروسية في تحقيق التوافق الدولي الضروري لإيجاد حل للنزاع في هذا البلد.

