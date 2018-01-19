السفارة الإيطالية: علاقة إيطاليا مع ليبيا قائمة على احترام السيادة الليبية

أكدت السفارة الإيطالية بطرابلس أن العلاقة بين إيطاليا وليبيا قائمة على «الصداقة والاحترام الكامل للسيادة الليبية»، مشيرة إلى أن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص تصويت البرلمان الايطالي «غير دقيقة».

وأشارت السفارة الإيطالية بطرابلس في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع «تويتر» إلى «أن إيطاليا ملتزمة بتوفير المساعدة الفنية اللازمة لتأكيد بقوة على سيادة ليبيا».

يذكر أن البرلمان الإيطالي وافق، الأربعاء الماضي، بأغلبية على توصية لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ بتعزيز قدرات البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، ورفع عدد أفرادها إلى 400 عنصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط