نـشنوش : جاهزون لنيجيريا.. ونحتـرم جميـع المنتخبـات

قال حارس المنتخب الليبي محمد نشنوش إن مباراة اليوم الجمعة أمام نيجيريا تختلف تماما عن المباراة الأولى ولكل منتخب مستواه وطريقته في اللعب، مشيراً إلى أن المنتخب حقق المهم في الفوز بالمبارة الأولى والأهم هو التأهل للدور الثاني وتصدر منتخبات المجموعة الثالثة.

ولفت محمد نشنوش إلى أن منتخب نيجيريا «يختلف في طريقة لعبه عن منتخب غينيا الاستوائية ولأنه تعادل في المباراة الأولى سلبيا أمام رواندا فمن الطبيعي أنه سيحاول دخول اللقاء أمامنا من أجل التعويض والحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور القادم».

واعتبـر الحارس العملاق محمد نشنوش في المؤتمر الصحفي أن الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب غينيا الاستوائية منحه وزملائه «الثقة الكاملة والحافز الكبير لخوض مباراتي نيجيريا ورواندا برغبة قوية في تحقيق الفوز».

وأشار محمد نشنوش إلى أن كل المنتخبات «قوية وتلعب برغبة الفوز والتأهل إلى الأدوار المتقدمة وليس هناك منتخب قوي وآخر ضعيف وكل مباراة نقوم بالتحضير لها وكأنها مباراة نهائية».

وأضاف: «سندخل المباراة بكل قوة وسنحاول الضغط على المنافس منذ البداية لكسب النقاط الثلاث وضمان العبور للدور ربع النهائي قبل مباراة الجولة الأخيرة امام منتخب رواندا».

وأكد محمد نشنوش على أن المنتخب الليبي «جاهز بإذن الله وسندخل اللقاء بتركيز كبير وأكثر من المباراة الماضية وسنسعى لضمان الترشح للدور المقبل في صدراة المجموعة لكي نلعب في ذات المدينة ونتفادى التنقل إلى أي مدينة أخرى».

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