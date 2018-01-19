الغزوي يؤكد تعرض منطقة الكفرة لهجوم من مسلحي العدالة والمساواة السودانية

ليبيا – أكد آمر المنطقة العسكرية الكفرة اللواء المبروك الغزوي الخميس إرسال عدة دوريات في اتجاهات مختلفة لمحاصرة منع وعصابات حركة العدل والمساواة التي قال انها تهاجم المنطقة منذ صباح الخميس .

وبحسب تصريح له نشر عبر صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري قال الغزوي بأن المنطقة تلقت بلاغ باشتباك الدورية التابعة للكتيبة 106 وتصفية عدد 6 أفراد عسكريين منها ليتم بعد ذلك إرسال عدة دوريات في اتجاهات مختلفة لغرض منع هذه العصابات التي تقوم بالحرابة في الصحراء من الانسحاب إلي الغرب .

وأضاف الغزوي : ” بالتنسيق مع القيادة العامة تم تكليف مقاتلات من السلاح الجوي والتي تمركزت بقاعدة الكفرة الجوية لضرب هذه العصابات”.

وأكد بأن طائرات السلاح الجو الليبي المقاتلة تمكنت من تدمير كافة الآليات والقضاء علي جميع المجرمين التابعين لهذه العصابة .

وختم مؤكداً استمرار عملية غضب الصحراء وملاحقة العصابات إلي أن يتم القضاء عليها بالجنوب الشرقي للبلاد بشكل نهائي وفرض هيبة الدولة الليبية على كافة إقليمها الجغرافي.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية