التحضير لاتفاقية تعاون بين الكلية العسكرية وهيئة الثقافة والإعلام والمجتمع المدني

أخبار 24-

اجتمع آمر مكتب التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية الملازم أول أحمد القماطي رئيس هيئة الثقافة والإعلام والمجتمع المدني خالد نجم ومدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة الدكتور علي بن سعود ،وتناول الاجتماع التحضير لاتفاقية التعاون المشترك التي سيتم توقيعها بين الكلية العسكرية وهيئة الثقافة والإعلام والمجتمع المدني.

وأوضح ضابط التوجيه بالكلية العسكرية الملازم أول أحمد القماطي لأخبار ليبيا24- أن هذه اللقاءات التشاورية والاجتماعات التحضيرية في إطار خطة عمل مكتب التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية وتوجيهات آمر الكلية العسكرية اللواء هاشم بورقعه الكزة ،بتعاون الكلية العسكرية مع مختلف الهيئات والمؤسسات والمراكز الثقافية والفكرية ،بما يُسهم في البناء العلمي والمعرفي للطلبة العسكريين ضباط المستقبل.

وأضاف القماطي, “أن بناء الدولة هي ما يتطلع له الشعب الليبي ،وأنه قد قدم التضحيات في سبيل ذلك ،وهذا البناء لا يمكن أن يتحقق إلا بالتكامل والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة كافة بمختلف اختصاصاتها،ولهذا نعمل في مكتب التوجيه ببرنامج عمل ينفتح على مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالكلية العسكرية التي هي مؤسسة تعليمية تربوية تهدف إلى بناء الفرد مما يسهم في الرقي بالمجتمع”.

وتابع آمر مكتب التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية ,”حيث تواصلنا مع هيئة الثقافة والإعلام والمجتمع المدني وجرى التفاهم على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الكلية العسكرية والهيئة سيتم توقيعها الأيام القادمة حيث تستمر الاجتماعات التشاورية والتحضيرية بين مكتب التوجيه بالكلية وإدارة الموارد البشرية بالهيئة لتحضير وتجهيز بنود هذه الاتفاقية”.

وأوضح القماطي أن مكتب التوجيه بالكلية العسكرية ،يعمل بالتعاون مع النخب الوطنية والهيئات والمراكز المختصة على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمحاضرات الثقافية والفكرية والتوعوية التي تستهدف الطلبة العسكريين ضباط المستقبل بما يسهم في إعدادهم وتدريبهم على أعلى مستوى فكري وثقافي بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في مؤسسة عسكرية مهنية.

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