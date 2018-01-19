وصول 15 ألف طن بوتاجاز إلى موانئ البحر الأحمر

صرح ملاك يوسف، الناطق الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم الجمعة، السفينتين «جيناجاز وإرزوجاز»، وعلى متنهما 15 ألف طن بوتاجاز، قادمتين من ميناء ينبع، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة الفيروز، وعلى متنها 250 سيارة قادمة من ميناء جدة.

وقال ملاك يوسف، وفق «بوابة الأهرام»، إن ميناء سفاجا يشهد استقبال السفينة الرياض وعلى متنها 218 راكبًا و7 شاحنات بضائع و7 شاحنات عفش ركاب و27 سيارة، بينما تغادر أربع سفن وهي: أمانة، والحرية 2، وإلنوى إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 582 راكبًا و264 شاحنة و18 سيارة.

وأضاف: «يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 610 ركاب، وتداول 88 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، وعلى متنها 243 راكبًا و4 براد و20 تريلا وسيارة وباصين جيت، كما تغادر السفينة آيلة وعلى متنها 31 راكبًا وبرادين و4 تريلات وسيارة».

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