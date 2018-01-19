انطلاق حملة لغرس 3 آلاف شجرة بجبل رأس الحمام بالخمس

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، بمدينة الخمس، حملة تشجير تستهدف غرس أكثر من ثلاثة آلاف شجرة بمنطقة بجبل الحمام.

وقال مكتب الإعلام بالمجلس البلدي الخمس، إن الحملة تقام بالتعاون بين المجلس البلدي وقطاع الزراعة بالمدينة وبمشاركة جمعيتي نوارس ليبيا وأصدقاء الشجرة ومنتزه المرح العائلي.

وأوضح الهدف الأساسي من الحملة هو حماية الغابات والأراضي الزراعية والمحميات، وتوعية المواطنين بأهمية الإهتمام والعناية بتطوير المساحات المزروعة بالأشجار.

وشارك في الحملة عدد من طلاب المدارس ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني، وفوج الكشافة والمرشدات وعدد من المواطنين والمهتمين بهذا المجال.

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