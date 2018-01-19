“العامة للكهرباء”: هذا السبب وراء “طرح أحمال”.. اليوم

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أعلنت الشركة العامة لكهرباء اليوم الجمعة، أن التوليد المُتاح للشبكة العامة 5350 ميغا وات، وأن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة الذي سيبلغ 5750 ميغا وات، مُشيرة إلى أن ساعات طرح الأحمال ستكون من ساعتين إلى 3 ساعات ناتجة عن عجز يُقدّر بـ 400 ميغا وات، مؤكدة ان هذا العجز يتوقّف على وضع الغاز داخل محطة “الرويس” التي تعرّضت أمس إلى خلل فنّي أدّى إلى خروج المحطة بالكامل عن العمل.

وأوضحت الشركة خلال نشرتها اليومية أنه وفي حال تم إدخال الوحدات التابعة لمحطة الرويس التي تبلغ قدرتها 700 ميغا وات، إلى الشبكة مُجدّدا، سترتفع قدرة المحطة إلى اقصى حمل لينتهي طرح أحمال.

وكانت الشركة قد أشارت أمس إلى أن فنيي الشركة يعملون على ارجاع محطة الرويس إلى الشبكة وادخال وحداتها الإنتاجية تدريجياً إلى المحطة ليعود الوضع كما كان عليه خلال ساعات.

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