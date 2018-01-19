مصدر بـ«الزويتينة النفطي» يوضح أسباب تصاعد الدخان بالميناء

دب الذعر بين أهالي مدينة أجدابيا وضواحيها، صباح اليوم الجمعة، جراء ارتفاع دخان كثيف لمستويات عالية من جهة ميناء الزويتينة النفطي الذي يقع شرق أجدابيا 25 كلم، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وفي إتصال هاتفي أجرته «بوابة الوسط» مع أحد العاملين بميناء الزويتينة النفطي، اليوم الجمعة، أكد أن أسباب ارتفاع الدخان من داخل الميناء «هو تمكن العاملين في معامل الغاز من تشغيل محطة الغاز الخاصة بغاز الطهي المتوقفة منذ عام 2011 التي كانت تغذي رأس المنقار بمدينة بنغازي».

وأشار إلى أن المياه المخزنة داخل الأنابيب هي وراء أسباب ارتفاع الدخان بعد عملية تنظيفها وتشغيلها.

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