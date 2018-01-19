ضبط “87” هاتف تحوي مقاطع إباحية بحوزة طلبة إحدى مدارس بنغازي

أخبار ليبيا24

ضبطت إدارة مدرسة شهداء الثورة الثانوية للبنين في بنغازي “87” جهاز هاتف محمول للطلبة بعضها يحوي على مقاطع فيديو وصور إباحية.

وقال المعلم في المدرسة يونس حامد إن ضبط الهواتف تم أثناء القيام بحملة تفتيش روتينية على الطلبة، مؤكدًا أنه لا يجوز لمثل هؤلاء الطلبة بهذا العمر الحساس الاطلاع على هذه المقاطع والصور المخلة بالشرف والاحتفاظ بها في الهواتف المحمولة.

وطالب حامد أولياء الأموربمتابعة أبناءهم والاطلاع بين الحين و الآخر على محتوى أجهزتهم المحمولة وإعطاء النصائح لهم، ومنعهم من إحضار مثل هذه الأجهزة للمدرسة، وإن كان و لابد إحضار الأجهزة فلتكن دون كاميرات .

أوضح المعلم أنه تم أخذ تعهد كتابي من الطلبة، بحضور أولياء الأمور بعدم تكرار إحضار الهواتف إلى المدرسة، وتكرار مثل هذه الأمور، التي من شأنها انتشار المقاطع والصور الإباحية بين الطلبة.

ولفت حامد إلى أنه تم خصم درجتين من كل طالب، وذلك حسب اللوائح المعمول لها، لافتاً إلى أنه سيتم طرد الطالب لو تكرر مثل هذا الفعل في المستقبل.

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