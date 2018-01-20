مرشح الحزب الفاشي الإيطالي: نحتاج للسيطرة على طرابلس، وبعدها برقة وفزان

رصد وترجمة المتوسط:

طالب سيموني دي ستيفانو, ” المرشح الأول لحزب كازابوند الفاشي ، بالسيطرة على أقليم طرابلس في خطوة تتلوها السيطرة على أقليمي برقة وفزان، بحسب تغريدة وتعليقات له على تويتر رصدتها وقامت بترجمتها المتوسط.

وطالب سيموني المواطنين الإيطاليين بممارسة الضغط على صنّاع القرار في إيطاليا حتى تخرج بلادهم من الاتحاد الأوروبي على الفور، ودون ندم، وأن يتم التركيز فقط على ليبيا.

وخاطب سيموني الناخب الإيطالي في تغريدة له على تويتر قائلاً: هل تريد حقا أن تتجادل مع هؤلاء الناس؟

وتابع: إلى الناس المجانين الذين يجلسون في بروكسل يجب أن أقول فقط “أعيدوا لنا أموالنا وأذهبوا إلى ذلك البلد” علينا الخروج من جانب واحد من الإتحاد الأوروبي، وعلى الفور ودون ندم.

من جانبه تساءل فرانكو مارينو, ” وهو وطني متعصب و مؤيد لنابولي في معرض تعليقه على تغريدة سيموني عن المخاطر الجيوسياسية التي ستتعرض لها إيطاليا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، موجهاً في ذات الوقت سؤالاً حول إن كانت لدى حزب (كازا بوند) خطة لاستعادة ليبيا وإثيوبيا وتأمين المواد الخام والاكتفاء الذاتي.

تفاعل سيموني مع تعليق فرانكو، خاصة وأن الأخير وافقه على انسحاب إيطاليا من جانب واحد من منطقة اليورو، مشيرا إلى أن إيطاليا حاليا مهتمة فقط بحماية شركة إيني، لكن حزبه لا يرضى أن تكون هناك (لادولة) على عتبة إيطاليا، ينتشر فيها السلاح في كل مكان.

من جانبه سأله فرانكو مجدداً قائلا: هل من بين نواياكم اقتراح ضم ليبيا، مما يجعلها في الواقع منطقة إيطالية , أو تفكر في نموذج إتحاد كونفدرالي مثل النموذج الروسي.

وأ جاب سيموني: يبدو من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. وسيتم تقييم الإجراء وفقا للحالة الموجودة حالياً. إذا كان لي أن أقول لكم اليوم: محمية في أقليم طرابلس الغرب، بالاتفاق مع روسيا ومن ثم بموافقة طبرق ومصر.

ونبه فرانكو إلى أن (أقليم طرابلس الغرب) ليس أغنى منطقة بالنفط هناك.، مشددا بالقول: إذا كان لابد من الدخول في ليبيا، يجب أن تكون كاملة، أي يجب علينا أن نأخذها، هناك أيضا برقة (حيث يوجد النفط) وفزان.

وابدى سيموني موافقته على اقتراح فرانكو، لكنه شدد على أن يتم ذلك خطوة بخطوة.

الجدير ذكره أن حزب كازابوند، هو حزب سياسي في إيطاليا، ولد كحركة سياسية في روما في 26 ديسمبر 2003، حاملا شعارات الفاشية في التعصب القومي والسيادة الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية