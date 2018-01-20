تدريبات لإدارة المشاة والمدرعات على العمليات العسكرية في الظروف الوعرة

بنغازي 20 يناير 2018 (وال) – بثثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة مشاهد من التدريبات النوعية على العمليات العسكرية الشاملة في الظروف الوعرة المتمثلة في الأراضي الجبلية والطقس البارد.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن إدارة المشاة والمدرعات نفذت هذه التدريبات خلال مشروع الرماية للدفعة الأولى التخصصية المتكونة من ضباط وضباط صف وجنود.

وأكدت على أن هذه التدريبات تمت بالذخيرة الحية لتعزز ثقة العسكريين في أنفسهم وسلاحهم، إضافة إلى التأكد من الجاهزية التامة لتنفيذ المهام القتالية بمهنية عالية.(وال – بنغازي) ع م

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