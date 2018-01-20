طرابلس تحتفل بتدشين برنامج التأمين الصحي للمعلمين

تم صباح اليوم السبت ،بأحد فنادق العاصمة طرابلس ،تدشين برنامج التأمين الصحي للمعلمين وهو انجاز غير مسبوق في مسيرة التعليم في ليبيا.

و قد حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،إلى جانب عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون مؤسسات المجتمع المدني أحمد حمزة وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب د. عزالدين بوراوي ووزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام د. طلال عجاج ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة ووكيل وزارة الصحة د. عيسى العمياني وعدد من مراقبي التعليم بالبلديات وممثلين عن نقابات المعلمين ،حفل الافتتاح.

و أكد السراج في كلمة له بالمناسبة على أهمية دور المعلم الذي يعتبر محور الارتكاز الذي تدور حوله العملية التعليمية كلها وقال إن الحكومة حريصة على تطوير منظومة التعليم والارتقاء بأهم عناصرها وهو المعلم ليتمكن من إتمام رسالته.

وأضاف قائلاً “إنه لكي يتحقق ذلك لابد من العمل على رفع كفاءة المعلمين في مختلف المراحل، وتطوير أداءهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية”.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه في هذا الإطار ” نلتقي اليوم لنعلن عن انطلاقة جديدة بوضع برنامج التأمين الصحي للمعلمين، بعد أن أنشأنا في رئاسة مجلس الوزراء صندوق يهتم بالرعاية الصحية للعاملين في الدولة ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في توفير البيئة الصحية المناسبة التي تراعي المتطلبات الضرورية للمعلم. “

وأكد السراج إن التعليم يقع على رأس سلم أولويات الحكومة فهو أساس نهضة الدول، وركيزة لاستقرار المجتمعات وتقدمها، واستعرض سيادته عدد من الإجراءات التي إتخذتها حكومة الوفاق الوطني لحل المختنقات في قطاع التعليم بقدر ما توفر لدها من إمكانيات.

وأشار السراج إلى أن الطموح “لا يتوقف على توفير الضروريات بل نسعى إلى الارتقاء بجودة التعليم، وتطوير العملية التعليمة في مجملها وحتى تعتمد على الأساليب الحديثة، وهذا يتطلب إحداث تغيير جوهري ووضع خطط استراتيجية لدعم المعلمين في مواكبة المستقبل في ظل الثورة الرقمية المتجددة” .. وفي ختام الحفل وقع وزير التعليم مذكرة تفاهم مع صندوق التأمين الصحي العام.

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