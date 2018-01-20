فرنسا تودع «طباخ القرن»

توفي الطاهي الفرنسي الشهير بول بوكوز، والملقب بـ«طباخ القرن»، إذ يعد من أبرز الأسماء في المطبخ الفرنسي خلال العقود الماضية.

وقال طاه مقرب من العائلة في مدينة ليون الفرنسية. ودع بوكوز الذي يعاني منذ سنوات مرض باركنسون، الروح عن 91 عاما في بيته بمنطقة «كولونج أوموندور» قرب ليون التي ولد فيها في العام 1926، حسب «فرانس برس».

وقضى بوكوز أكثر من نصف قرن في المطبخ، مقدماً لفرنسا والعام أفضل الأطباق، وحاز بوكوز في حياته المهنية على ثلاث نجمات، أي العلامة الكاملة في عالم الطهي، وعدّة ألقاب منها «بابا الطبخ» و«امبراطور المطبخ» و«طاهي القرن» و«شِف القرن»، حسب «يورونيوز».

وقدّم الطاهي الراحل إلى العالم أطباقه الفريدة، التي رأت فيها الصحافة الفرنسية وأهل المطبخ الفرنسي فنّا ثابتاً، إذ جمعت في أغلب الأحيان بين مكوّنات ثلاثة: الزبدة والكْريمة والنبيذ.

ونعى وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الطاهي على حسابه على تويتر قائلاً «إن علم حسن الأكل سيكون في حداد».

وردّد بوكوز دائماً لمنتقديه «لا يجب تغيير مكونات طبق ناجح» ولم يكن حقاً يأبه للصراع الدائم والأبدي بين المطبخ الفرنسي الأصيل والمطبخ الحديث. لم يكن يؤمن بتلك التوصيفات وكان يقول دائماً «ثمة مطبخ واحد وهو المطبخ الطيّب».

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