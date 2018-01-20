الاتفاق على إنشاء شبكة وطنية للمصالحة في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تعمل على إنشاء شبكة للمصالحة في ليبيا.

وأفادت البعثة، على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أنها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جمعت عددًا من الليبيين المهتمين بالمصالحة ضمن مشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”، موضحة أن هذا المشروع هو “تأسيس لهيئة وطنية موحدة ومستقلة” لدعم جهود المصالحة في ليبيا، وفق البعثة.

وأضافت البعثة أن عددًا من الناشطين والشيوخ في ليبيا التزموا بإنشاء شبكة للمصالحة مكونة من الوسطاء المحليين؛ لتعزيز تبادل المعلومات، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة في المصالحة على مستوى ليبيا، داعين كافة المسؤولين إلى اعتماد خارطة طريق للمصالحة الوطنية تحظى بقبول جميع الأطراف، وفق قولها.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن المشاركين حددوا المعوقات الأساسية التي تقف في مسار المصالحة، والتي منها “التدخلات الخارجية، وعدم الحيادية، وتسييس بعض الجهات الفاعلة في المصالحة”، بحسب البعثة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد جمعت أكثر من 60 وسيطًا محليًّا من كافة أنحاء البلاد؛ لبحث إنشاء شبكة للوسطاء المحليين، وتنفيذ اتفاقيات المصالحة.

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