فائز السراج يبحث مع مدير أمن «مصراتة» تأمين المدينة

المتوسط: عبدالباسط بن هامل

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مدير مديرية أمن مدينة مصراتة العميد ” طارق محمد الفقيه ” حيث عرض الأخير الحالة العامة للأمن في المدينة والجهود المبذولة لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، كما أوضح عدد من المختنقات التي تواجه المديرية.

وناقش السراج مع المسئول الأمني جملة من المواضيع التي تتعلق بآليات العمل الأمني، وأصدر سيادته تعليماته بتوفير احتياجات المديرية من معدات وأجهزة واستكمال ما تواجهه من نواقص، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للأمن في استقرار الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية