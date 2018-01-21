بحضور المجبري.. الرئاسي يناقش إجراء تعديل وزاري وتوسعة حكومة الوفاق

ليبيا – عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأحد اجتماعه العادي الثاني لسنة 2018 بمقر المجلس في مدينة طرابلس برئاسة فائز السراج رئيس وأعضاء المجلس عبدالسلام كجمان وأحمد معيتيق وفتحي ألمجبري ومحمد عماري وأحمد حمزة.

المكتب الاعلامي للسراج كشف بأن الاجتماع يأتي لإستكمال التشاور حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة ونتائج المشاورات مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن هذا التعديل.

وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني بصفة عامة وما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين العاصمة والوضع الاقتصادي والخدمي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتمع بعد لقاء تم بين المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة مع عضوي المجلس الرئاسي علي القطراني وفتحي المجبري يوم أمس السبت بالعاصمة الفرنسية اطلع فيه أعضاء الرئاسي سلامة على ملاحظاتهما على سير العملية السياسية وعمل المجلس الرئاسي بالشكل الحالي واتفق الجانبان على ان الوضع الحالي للمجلس الرئاسي غير قابل للاستمرار وقد يعرض البلاد لمزيد من مخاطر الانقسام السياسي وعدم الاستقرار .

البرغثي : الرئاسي مسؤول عن «مجزرة براك الشاطئ» .. والسراج يخفي نتائج التحقيق

وكان وزير دفاع الوفاق الموقوف عن العمل العقيد المهدي البرغثي قد شن هجوماً لاذعاً قبل ساعات من اجتماع الرئاسي اليوم على رئيسه فائز السراج محملاً اياه مسؤولية مجزة براك الشاطئ واتهمه باخفاء نتائج التحقيق بخصوص تلك الواقعة ، مبيناً بأن قرار السراج بشأن ايقافه ظالم.

وقالت المصادر لـ المرصد مفضلة عدم الكشف عن هويتها في وقت سابق أن السراج قد باشر بالفعل مشاورات مع بعض القوى السياسية والنيابية والاجتماعية بهذا الصدد وقابل ايضاً شخصيات من مدينتي الزاوية ومصراتة بالخصوص .

وأشارت الى أن من بين الوزراء المحتمل ان يطالهم التعديل الوزاري ، المفوض من الرئاسي بوزارة الدفاع المهدي البرغثي وأسامة حمّاد المفوض بالمالية والمحسوب على عضو الرئاسي فتحي المجبري .

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